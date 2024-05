Web detona Caetano Veloso e Maria Bethânia após dedicarem música ao RS - Foto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 21:00 | Atualizado 14/05/2024 21:00

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia se uniram para regravar "Menino Deus" como forma de homenagem à cidade de Porto Alegre. A música, que data de 1982, leva o nome de um dos bairros da capital que enfrenta grandes desafios devido aos temporais recentes.



Com municípios do estado do Rio Grande do Sul devastados pelas chuvas, Porto Alegre enfrenta uma situação crítica, com 145 mortes e 132 pessoas desaparecidas. Em entrevista ao Fantástico, Caetano Veloso afirmou que a música é dedicada a toda a cidade.



Maria Bethânia explicou: "Quando escolhemos essa canção, parecia uma prece. Toda essa situação exige orações, bons pensamentos, energia... essa melodia suave pode trazer algum conforto", declarou a cantora. "Ela vai como uma oração, uma prece ao povo gaúcho", reforçou Caetano.

Porém, nas redes sociais, internautas não interpretaram bem a homenagem. “Vai mudar a vida dos gaúchos, certeza”, debochou uma seguidora. “Que amor (Contém ironia)”, disparou outra. “Que lindos! Ninguém come e veste poesia não meu povo!”, ponderou uma terceira. “Coitado do Sul, não merecem mais tragédia”, detonou mais uma.



Confira trecho da letra de “Menino Deus”, a canção que será regravada:



"Um Porto Alegre é bem mais que um seguro

Na rota das nossas viagens no escuro

E por um momento haverá mais futuro do que jamais houve, mas ouve a nossa harmonia

A eletricidade ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade".