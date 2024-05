Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 15/05/2024 10:01

A influenciadora Sabrina Low decidiu falar abertamente sobre sua relação com o comediante Whindersson Nunes. Durante uma entrevista no podcast Cutucast, nessa terça-feira (13), ela abriu o jogo sobre o assunto. Inclusive, admitiu que se arrpende do envolvimento com o famoso.

A influenciadora destacou que o affair trouxe mais problemas do que momentos felizes. "Essa situação só me trouxe coisas ruins. Eu me arrependo porque se a gente não tivesse se envolvido, nada disso teria acontecido", admitiu. Apesar disso, ela consegue separar Whindersson Nunes da polêmica em si.

Em relação ao humorista, a produtora de conteúdo não disparou qualquer ofensa: "Eu não tenho nada para falar dele, ele é uma pessoa incrível, um cara do bem", garantiu ela. Apesar de terem ficado juntos durante seis meses, a influencer enfatizou que o envolvimento dos dois não chegou a ser um namoro.

Ela também confessou que lembrar do affair é incômodo: "Não gosto muito de falar dele porque isso me traz coisas e lembranças ruins", revelou. Entretanto, ela disse que o relacionamento serviu para que aprendesse a evitar se envolver com famosos.

Apesar da experiência ruim, a jovem ainda se arriscou mais uma vez. "Depois disso ainda tive um relacionamento com um MC, e agora tenho certeza que nunca mais namoro com um famoso", declarou a ex-affair de Whindersson Nunes.