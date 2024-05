Jade Picon viaja para Los Angeles para fazer curso de atuação - Reprodução

Jade Picon viaja para Los Angeles para fazer curso de atuaçãoReprodução

Publicado 15/05/2024 09:03 | Atualizado 15/05/2024 09:05

Jade Picon usou suas redes sociais para esclarecer rumores sobre um vídeo antigo que estava circulando. Segundo ela, havia boatos de que a gravação seria uma resposta a comentários recentes de alguém e isso não é verdade. Os internautas haviam apontado o meme da influencer como indireta a Zé Felipe, mas a famosa negou.

Nas redes sociais, internautas comentaram o posicionamento da influenciadora diante do alvoroço. “‘Eu não respondo polêmica’. Ela também: 3 stories (risos)”, ironizou uma seguidora. “Ela ficou brava? Porque assim, a gente viu no BBB que ela é enjoada e mimada. Não foi nenhuma novidade”, detonou outra. “Eu gosto dela, mas também acho ela enjoadinha”, defendeu uma terceira. “Falem o que quiser, mas ela é extremamente inteligente”, apontou mais uma.



Durante sua participação no programa "Sabadou com Virginia", Zé Felipe foi questionado sobre qual era a ex-namorada mais chata de João Guilherme. Sem rodeios, o cantor apontou para Jade: "Chata não né? Enjoada. A Jade, enjoadinha", revelou o filho de Leonardo.



Após menção de Zé Felipe à Jade Picon, fãs da influenciadora apontaram indireta da famosa. Em um vídeo que ela dubla Cariucha, dizendo que quem fala dela “está com tempo”, internautas afirmaram que seria uma resposta ao artista. Porém, sem citar nomes, a ex-BBB negou e afirmou que se tratava de um conteúdo antigo.



Por fim, Jade Picon deixou claro que não vê sentido em prolongar esses casos. "Vocês sempre veem meu nome envolvido em polêmica e eu também vejo. Mas eu, genuinamente, não sinto a vontade de responder", revelou. A influenciadora enfatizou que não pode agradar a todos e que prefere focar em seu trabalho.