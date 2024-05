Vanessa Lopes e Yasmin Brunet - Reprodução / Instagram

Publicado 15/05/2024 15:01 | Atualizado 15/05/2024 15:11

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes demonstraram que a amizade construída no BBB 24 continua forte após o saírem do reality show. Nesta quarta-feira (15), as duas se encontraram e treinaram juntas em uma academia em São Paulo, gerando surpresa entre os fãs.



"Olha quem vai treinar comigo", compartilhou Yasmin Brunet em suas redes sociais. No vídeo postado pela modelo, Vanessa Lopes aparece saltitante, feliz por estar com a loira. Além da influenciadora, a empresária também estava acompanhada de um amigo durante o treino.



Não é de hoje que a proximidade das duas surpreende os internautas, afinal Vanessa já se envolveu com o ex-marido de Yasmin, Gabriel Medina. Na época, a loira deixou de seguir a tiktoker pouco depois do affair se tornar público.

No programa, a dupla chegou a conversar sobre a polêmica. Yasmin até expressou certa frustração com a ex-sister, mas as coisas parecem ter mudado desde então. Depois de conversas no reality, a desistência de Vanessa e fim da edição, as duas parecem ter decidido deixar a polêmica no passado e seguir firme com a amizade.