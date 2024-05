Arrasando corações? Gracyanne Barbosa ganha novo buquê após desabafo - Foto: Reprodução

Publicado 15/05/2024 12:59 | Atualizado 15/05/2024 13:17

Gracyanne Barbosa, recém-separada de Belo, compartilhou um conselho para seus seguidores nesta quarta-feira (15). A musa fitness deu dicas sobre como os homens devem tratar suas namoradas e esposas, enfatizando que cuidar delas não se resume a dinheiro. Confirmando o argumento da influencer, logo depois, seu admirador enviou mais um buquê”



Em seus stories do Instagram, a famosa conversou com os fãs sobre cuidados com um relacionamento. "Cuidar de uma mulher nem sempre inclui dinheiro. Inclui tempo, atenção, estar presente emocional e fisicamente", disse a influenciadora. "O dinheiro vai e vem, mas como você faz a mulher se sentir é para sempre", afirmou.



Gracyanne destacou a importância de pequenos gestos de carinho no relacionamento. "As mulheres precisam ser bem cuidadas, não falo de valor, falo de atitudes", explicou. Ela incentivou a deixar bilhetes e mensagens, deixando claro que estar presente é fundamental, principalmente em relacionamentos longos.



Após seu conselho, Gracyanne recebeu mais uma surpresa: um buquê de rosas vermelhas acompanhado da mensagem "com amor". Vale destacar que a musa fitness vem recebendo uma série de presentes. Inclusive, ainda nessa terça-feira (14), ela ganhou um kit de joias no valor de quase R$ 4 mil enquanto estava na academia.