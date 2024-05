Ivete Sangalo - Reprodução/Instagram

Publicado 15/05/2024 12:19 | Atualizado 15/05/2024 12:46

A cantora Ivete Sangalo falou abertamente sobre sua decisão de cancelar a turnê "A Festa". Após pegar os fãs de supresa, nesta quarta-feira (15), ao anunciar o cancelamento, a famosa resolveu se pronunciar. A artista lamentou a situação e explicou que a decisão estava relacionada à produtora responsável.

Em seu perfil no Instagram, a famosa desabafou: "Embora os trinta anos sejam um sonho especial para mim e sei que para vocês também, essa celebração tão especial não pode ser maior que a segurança, o conforto e a viabilidade para com o meu público", afirmou a cantora.



Ivete ponderou sobre a importância de oferecer um espetáculo de qualidade aos seus fãs: "Tem que ser bom, tem que ser especial, tem que ser organizado, tem que ser planejado da maneira como vocês merecem". Ela ressaltou o compromisso com a excelência e a responsabilidade de todos os envolvidos no projeto.



Chateada, Ivete aindaexplicou sua decisão de cancelar a turnê em respeito aos seus fãs. "Você são meus fãs, vocês estão comigo há 30 anos nessa caminhada e eu preciso tomar essa postura porque sempre foi assim. Foi claro, fui objetivo, foi com amor, mas com muita responsabilidade", afirmou a cantora.

Vale destacar que a produtora responsável pela turnê cancelada é a "e30", a mesma da cantora Ludmilla que também anunciou o cancelamento de sua tour nesta quarta-feira (15). Ambas as artistas relataram problemas com a empresa responsável pelos shows, alegando que a mesma não poderia cumprir com o que foi exigido no contrato.