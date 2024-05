Ex-paquita Cátia Paganote é detonada em reality: 'Famosa é a Xuxa' - Foto: Reprodução

Ex-paquita Cátia Paganote é detonada em reality: 'Famosa é a Xuxa' Foto: Reprodução

Publicado 15/05/2024 16:54

Durante uma acalorada discussão no programa "A Grande Conquista", Edlaine não poupou alfinetadas à ex-paquita Cátia Paganote. Sem papas na língua, a influenciadora afirmou que a loira não é conhecida que a fama ficou toda para a Rainha dos Baixinhos.



Em dado momento do programa, as participantes iniciaram uma troca de farpas. “Se endireita”, alfinetou Cátia Paganote para a rival. “Não, eu estou posturadíssima”, rebateu Edlaine. “Vai entrar na fila do pão”, cutucou a loira novamente. “Estou na fila do pão. A famosa é a Xuxa, ninguém nem te conhece”, detonou ela em resposta.



A discussão seguiu, com resposta pronta de Cátia Paganote: “Claro, a Xuxa e as paquitas”, ponderou. “Exatamente, por que tu se acha melhor do que os outros?”, perguntou Edlaine. “Eu não estou falando que eu sou melhor, eu estou falando que para mim eu sou melhor”, explicou a loira.



Por fim, Edlaine apontou contradição no discurso da ex-paquita e ambas ficaram repetindo uma para a outra: “Se enxerga”. Nas redes sociais, internautas comentaram a cena: “Não mentiu”, afirmou um seguidor. “Amei a Edilaine”, elogiou outra. “Ai gente, misericórdia também. Ex paquita? EU COM 31 ANOS não lembro das paquitas”, refletiu mais uma.