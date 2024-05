Bruna Biancardie e Mavie - Foto: Reprodução

Bruna Biancardie e MavieFoto: Reprodução

Publicado 15/05/2024 19:29 | Atualizado 15/05/2024 19:31

Bruna Biancardi marcou presença no Festival de Cannes pelo segundo ano consecutivo, desta vez acompanhada por sua filha, Mavie. A pequena, de apenas sete meses, é fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. A influenciadora foi vista nesta quarta-feira (15), na França, esbanjando charme ao lado da pequena.



Em sua primeira participação no evento, em 2023, Bruna Biancardi apareceu deslumbrante no tapete vermelho da pré-estreia de um filme de Martin Scorsese, “Assassinos da Lua das Flores”. Na época, a modelo ainda estava grávida de Mavie. Agora, ela retornou a Cannes com sua herdeira no colo.



Bruna escolheu um visual elegante para o evento, com shorts brancos combinados com uma blusa bordada com pedrarias e pérolas. Enquanto Mavie conquistou corações com um macacão de crochê rosa claro e um lacinho na cabeça. Juntas, mãe e filha posaram para os fotógrafos.



Na última terça-feira (14), Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao compartilhar um registro adorável de Mavie durante uma viagem à Arábia Saudita. A modelo exibiu a pequena com um vestido luxuoso da grife Dolce & Gabbana, avaliado em R$ 3,7 mil.