Paolla Oliveira se despede de Portugal - Reprodução

Publicado 15/05/2024 18:48 | Atualizado 15/05/2024 18:51

Paolla Oliveira surpreendeu os fãs ao revelar, nesta quarta-feira (15), ao fazer algumas revelações sobre sua vida pessoal e carreira. A famosa protagonizou uma conversa aberta com os seguidores e contou que já teve desentendimentos no ambiente de trabalho. Além disso, ela fez mais algumas confissões que chocaram a web.



A artista abriu uma caixinha de perguntas em seus stories do Instagram e se deparou com a dúvida de um seguidor: "Já ficou com raiva de alguém que trabalhava com você?". Paolla admitiu que sim: “Já, bastante”, afirmou a atriz. No entanto, a famosa, queparticipou de incontáveis produções, não citou nomes.



Além de falar sobre questões com outros profissionais, a atriz aproveitou para compartilhar outras curiosidades. Ela revelou já ter se disfarçado para evitar ser reconhecida em locais públicos, ter dormido durante um serviço e até ter chegado em casa bêbada e fingido estar sóbria.



Entre risos, Paolla brincou sobre o último caso: "Como fugir disso? Pior que a gente fica sóbria assim [ela estalou os dedos]", refletiu a esposa de Diogo Nogueira.