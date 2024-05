Felipe Ret e a namorada, Agatha Sá - Victor Chapetta e Fabrício Pioyani / Agnews

Felipe Ret e a namorada, Agatha SáVictor Chapetta e Fabrício Pioyani / Agnews

Publicado 15/05/2024 20:18 | Atualizado 15/05/2024 20:19

A influenciadora Agatha Sá e seu namorado, o rapper Felipe Ret, compartilharam fotos juntos e receberam um convite inusitado de um fã. O casal, que assumiu o relacionamento há quase um ano, foi convidado para um trisal por uma seguidora.



"Quem será o mais sortudo??? Me deixe ser a terceira ponta do casal?", pediu a fã, sugerindo a ideia de um trisal com a dupla de famosos. Outros seguidores também entraram na brincadeira, com comentários como "Meu marido e minha namorada" e "Papai e mamãe", apoiando o relacionamento.



Apesar da maioria dos seguidores apoiar e até desejar "fazer parte" do relacionamento, nem tudo são flores. Para quem não lembra, um dia após assumirem o namoro, Agatha foi aos seus Stories do Instagram para rebater comentários transfóbicos que estava recebendo. "Eu sou uma mulher cis e bissexual. Não sou trans e não é uma ofensa quando perguntam se eu sou", iniciou a influencer, esclarecendo a situação.

Porém, ela também expressou preocupação com a transfobia nos comentários que recebia com frequência.

Os ataques surgiram após uma suposta proposta de sexo a três do rapper Felipe Ret à influenciadora transexual Sophia Barclay, de 23 anos, ser exposta nas redes sociais. Agatha finalizou sua resposta desejando que os autores dos ataques possam oferecer coisas boas aos outros, ressaltando a importância de respeitar a diversidade e repudiando a transfobia.