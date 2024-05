Bem Afflek e Jennifer Lopez estão se separando, diz site internacional - Foto: Reprodução

Publicado 16/05/2024 09:24 | Atualizado 16/05/2024 09:45

Os boatos sobre o término do relacionamento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck ganharam força após a diva pop ser vista sozinha pela sétima semana consecutiva, nesta quarta-feira (15). O casal, que vinha sendo alvo de rumores há algum tempo, não foi mais visto junto desde o final de março.



A última aparição pública do casal foi em Nova York, nos Estados Unidos, onde foram vistos almoçando juntos. Porém, no Met Gala, evento frequentado por diversas celebridades e onde J-Lo era uma das anfitriãs, a cantora compareceu sozinha. No entanto, as filmagens de "O Contador 2" teriam mantido Ben Affleck ocupado.



De acordo com a revista Life & Style, uma fonte próxima ao casal revelou que a dupla "não conseguiu fazer o casamento funcionar". Assim, eles estariam se separando após menos de dois anos de casamento. A pessoa ainda fez uma revelação comprometedora sobre o que teria motivado o término: "Eles estão prontos para o divórcio e, dessa vez, Ben não é o culpado", afirmou.



Ben Affleck já até teria deixado a residência que compartilhava com a cantora, segundo a fonte anônima, enquanto Jennifer foi vista procurando casas em Beverly Hills. "Ele está focado no trabalho e nos filhos agora. Ben já se mudou e, provavelmente, eles precisarão vender a casa dos sonhos que passaram dois anos procurando", lamentou.



Por fim, a pessoa próxima à dupla de famosos garante que, o que quer que tenha motivado o fim do casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez, não teria sido a falta de amor entre os artistas: "Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlá-lo, e ele não pode mudá-la. Não teria como durar", conclui a fonte.