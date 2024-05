Maisa Silva se pronunciou após escapar de incêndio em apartamento no Recife - Reprodução/Instagram/Bianca Ramos

16/05/2024

Maísa fez uma declaração em suas redes sociais deixando claro que namorar não está em seus planos. A atriz, conhecida por sua discrição na vida pessoal, revelou que prefere ir direto para o casamento, surpreendendo seus seguidores. Alguns ainda acreditavam que ela poderia namorar seu melhor amigo, João Guilherme.



Em seu perfil no X, antigo Twitter, a famosa respondeu um internauta que revelou seu desejo de entrar em um relacionamento. “Eu não quero namorar, tô achando meio ‘???’. Queria um MARIDO mesmo”, afirmou a atriz, surpreendendo os seguidores.



Vale destacar que a famosa só teve um relacionamento sério e público, o namoro com Nicholas Arashiro. A relação chegou ao fim em dezembro de 2021, após quatro anos juntos, e a jovem está solteira desde então. Ela chegou a negar rumores de affair com um jogador do Real Madrid, o Rodrygo Goes.



Devido a insistência dos seus admiradores para que a atriz namore, Maísa descreveu seu par ideal para que os fãs encontrassem: “"Um homem engraçado, alto, bonitinho, mas nem tanto. Entre 22 e 28 anos, que more longe, que ninguém conheça. Goste de sair, goste de comer e me respeite", listou a artista, que ainda não encontrou o “escolhido”.