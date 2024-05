Rafael Cardoso é acusado de agredir gerente de bar - Reprodução / Instagram

Rafael Cardoso é acusado de agredir gerente de barReprodução / Instagram

Publicado 16/05/2024 09:51

O ator Rafael Cardoso se viu em uma situação delicada após agredir um idoso de 64 anos em um bar na Barra da Tijuca no mês de fevereiro deste ano. Este colunista que vos escreve descobriu que, desde o episódio de agressão, o artista foi alvo de perseguição por parte de pessoas que supostamente conhecem a vítima.



Amigos da coluna Daniel Nascimento contaram que, em uma ocasião, o grupo teria se dirigido até a portaria do condomínio onde Rafael Cardoso morava. Localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Por sorte, o complexo, em que também reside Tatá Werneck, é fechado e conta com segurança armada.



A entrada do grupo não pôde acontecer sem permissão de algum morador. Rafael, então, teria sido avisado do ocorrido e, sentindo-se ameaçado e inseguro para permanecer na residência, o ator teria decidido deixar o local às pressas. O que facilitou sua saída foi que o imóvel não era de seu, mas sim alugado, inclusive a propriedade já foi posta para alugar novamente.



Vale destacar que o local tem aluguéis que chegam a custar cerca de 30 mil, já incluso o valor de condomínio e IPTU.



A saída da residência se deu há aproximadamente 10 dias, e o ator segue sem fazer aparições públicas. Inclusive, ele está afastado de suas redes sociais desde o dia 4 de março. Na data, ele falou sobre o ocorrido com o idoso e revelou que precisava dar uma pausa para se tratar.