Isis Valverde e Grazi Massafera - Foto: Reprodução

Publicado 16/05/2024 13:04 | Atualizado 16/05/2024 13:05

A atriz Isis Valverde já está imersa nas filmagens de sua nova produção, o filme "Corrida dos Bichos". O projeto cinematográfico é assinado pela Prime Video e O2 Filmes, contando com um elenco de peso. Mas o que mais chama atenção na lista de atores é o nome de Grazi Massafera, que dividirá estúdio com a atriz pela primeira vez desde a polêmica com Cauã Reymond.



Para quem não lembra, em 2013, durante as gravações da série "Amores Roubados", Cauã Reymond e a Isis Valverde teriam se envolvido. O suposto affair levou ao divórcio entre o galã e Grazi Massafera. Embora nunca tenham se pronunciado sobre o assunto, a loira chegou a comentar que seu ex-marido estava com a atriz, negando a possibilidade de reatar.



Apesar da escalação um tanto “polêmica” da produção, Isis se mostrou animada com o projeto: "Com uma proposta de realidade distópica dentro do Brasil, vamos poder nos enxergar em um futuro intenso e cheio de ação”, revelou a atriz. “Não vejo a hora de ver o resultado final! Espero que o público esteja tão animado quanto eu (risos)", confessou.



"Corrida dos Bichos" é dirigido por Ernesto Solos, Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles. Além da dupla de famosas, o elenco conta com grandes nomes como Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso, Thainá Duarte e Seu Jorge.