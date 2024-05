Após repercussão, ator Caio Blat comenta beijo da esposa em cantor - Foto: Reprodução

Publicado 16/05/2024 11:43

O ator Caio Blat abordou as fotos em que “flagraram” sua esposa, Luisa Arraes, trocando um beijão com o cantor Chico Chico. Vale destacar que a dupla de atores estão juntos há anos, são casados, mas vivem uma relação aberta. Assim, a cena não foi nenhuma surpresa para o famoso.



O casal mantém o relacionamento não-monogâmico há quase sete anos. No começo deste ano, Luísa foi fotografada aos beijos com Chico Chico, filho de Cássia Eller. O affair rolou durante um show no Rio de Janeiro. Mas, diferente do que alguns esperavam, seu marido demonstrou não se importar com o flagra.



Em relação às fotos do beijo, Caio Blat reagiu com tranquilidade: "A gente está junto há bastante tempo e quer ficar junto por bastante tempo. Acredito que a monogamia tem uma coisa de posse, de ciúme. A gente se ama muito e respeita a liberdade um do outro. Isso só aumenta o nosso amor", declarou o artista.



Essa não é a primeira vez, provavelmente não será a última, que o famoso foi abordado sobre o relacionamento que mantém com a esposa. Em uma das respostas, o ator mencionou a questão da luta feminista. Inclusive, disparou elogios para a amada e garantiu que são super apaixonados um pelo outro.





Vale destacar que Caio Blat e Luisa Arraes não são o único casal de celebridades que mantém um relacionamento aberto. Agatha Moreira e Rodrigo Simas também são um exemplo de casal aberto “ao diálogo” e estão juntos há seis anos. A ex-BBB Aline Wirley e o ator Igor Rickli também são não-monogâmicos, iniciaram a relação em 2010 e estão casados desde 2015.