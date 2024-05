Após suposta indireta, Emily Garcia e influencer criam nova polêmica - Foto: Reprodução

Publicado 16/05/2024 11:11 | Atualizado 16/05/2024 11:14

A Emily Garcia, ex-mulher de Babal Guimarães que acusou o mesmo de agressão, iniciou uma nova polêmica com Cris Monteiro, atual namorada do influencer. Tudo começou quando influenciadora compartilhou fotos usando um look all black, que alguns seguidores afirmaram ser uma cópia de uma composição usada pela ruiva.



Algumas horas após a publicação de Emily, Cris postou um story em seu Instagram que muitos interpretaram como uma indireta. "Vocês amam umas inspirações de looks né?", escreveu ela, destacando suas próprias composições, inclusive a que teria sido "copiada" pela influenciadora.



Em seguida, a humorista "Disbocuda", amiga de Emily Garcia, entrou na discussão. Em um comentário na publicação de ex de Babal Guimarães, ela escreveu: "Quando a 'cópia' é muito melhor que a original". O comentário gerou repercussão, com alguns seguidores apontando rivalidade feminina.



Lucas Guimarães, cunhado de Cris e ex-cunhado de Emily, também decidiu se pronunciar. “Ninguém é melhor do que ninguém, ao invés de fazer essas comparações, exalte o melhor de cada uma, pra enaltecer alguém não precisa diminuir a outra”, declarou. Emily então afirmou que não foi a "Disbocuda" quem iniciou a polêmica, supostamente atribuindo a culpa à Cris Monteiro.