Giovanna Lima e Leo BittencourtFoto: Reprodução

Publicado 16/05/2024 10:36 | Atualizado 16/05/2024 10:37

Giovanna Lima e Leo Bittencourt foram vistos novamente em um bar no Rio de Janeiro, aumentando os rumores de affair. Tudo indica que a ex-BBB e o ator estão vivendo o romance que o intérprete de Daniel Cravinhos tanto sonhou! Vale lembrar que a nutricionista viveu uma breve relação com o MC Binn no BBB 24.



O interesse do galã pela nutricionista não é novidade, já que ele vem investindo na ex-sister desde sua aparição no reality show. Quando Giovanna foi eliminada do BBB 24, Leo Bittencourt fez questão de confessar a paixão platônica pela jovem.



"Ai, ai, Giovanna...", escreveu ele em seu perfil no X, antigo Twitter, respondendo uma fã que brincou que ele estava "de olho" na sister. "Desde o primeiro dia. Abre o olho, Bin", deixou claro o ator, quando a ex-sister e o MC não haviam decidido se dariam continuidade no relacionamento.



A ex-BBB, por sua vez, chegou a reagir às investidas do galã. "Olha já", escreveu ela, que recebeu resposta pronta de Leo: “Usar gíria manauara é covardia”. Giovanna também havia deixado no ar a possibilidade de um affair com o ator. A famosa admitiu que o famoso é bonito e que poderiam conversar. Desde então, a dupla já foi flagrada pela segunda vez em um encontro.



A primeira vez que Giovanna Lima e Leonardo Bittencourt foram pegos “no flagra” foi em um restaurante, em abril deste ano. Os dois chegaram a postar registros no estabelecimento, em São Paulo, mas não posaram juntos para nenhum clique. Parece que o affair da ex-sister com MC Binn realmente ficou no passado.