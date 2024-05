Zé Vaqueiro, Ingra Soares e o pequeno Arthur - Foto: Reprodução

A família do cantor Zé Vaqueiro tem um grande motivo para celebrar nesta quinta-feira (16). Arthur, o filho caçula do cantor com a influenciadora Ingra Soares, deixou o hospital após nove meses de internação. O bebê, que nasceu em julho de 2023, estava na UTI neonatal desde o nascimento.

Para quem não sabe, Arthur nasceu com uma malformação congênita devido à síndrome da trissomia do cromossomo 13. Essa condição exigiu acompanhamento médico intensivo durante os primeiros meses de vida do bebê. Agora, ele teve alta hospitalar e pode seguir com o tratamento em casa, cercado pelo amor da família.



Nas redes sociais, a mãe coruja, Ingra Soares, compartilhou um vídeo emocionante com Arthur na ambulância a caminho de casa. "A fé em Deus é um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis”, iniciou a famosa. “Ela [a fé] fortalece nossa capacidade de superação”, afirmou.



Por fim, a famosa reforçou que, por meio da fé, é possível lembrar: “Deus sempre reserva as melhores coisas para nós”. Em seguida, ela aconselhou os fãs. “Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre Arthur , em casa", encerrou.