The Celebration Tour, MadonnaReprodução

Publicado 16/05/2024 16:07 | Atualizado 16/05/2024 16:12

A passagem da Madonna por solo brasileiro foi marcante para uma legião de fãs da diva pop. A apresentação foi um momento tão histórico que,embora o show da loira na Praia Copacabana tenha acontecido há duas semanas, ainda se fala sobre o assunto. Inclusive, a cantora ainda movimenta a economia das formas mais diversas possíveis e um tanto inusitadas!



Não sobrou muito o que vender da apresentação da diva pop, que aconteceu no início desse mês, e como o brasileiro dá um jeitinho para tudo: aconteceu! Um vendedor no site Ebay está vendendo areia do local do show como um item colecionável para fãs nos Estados Unidos.



O perfil, conhecido por vender itens autografados, está oferecendo um saquinho de 30 gramas por 8,99 dólares (quase R$ 46 na cotação atual). Na página do comerciante é possível ver um saco plástico repleto de areia e etiquetado com “The Celebration Tour”, o nome da cantora, ano e menção à Cidade Maravilhosa.



"Este é um item colecionável exclusivo da turnê da Madonna no Rio de Janeiro. É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens", garantiu o vendedor ao apresentar o produto. No entanto, não há confirmação de que a areia foi realmente retirada da Praia de Copacabana.



Além disso, há uma pegadinha: o vendedor não envia o produto para o Brasil, atendendo apenas clientes dos EUA. Os brasileiros que desejam o "souvenir" terão que buscar alternativas para garantir sua parte do show de Madonna.