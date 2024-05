Agência confunde Bruna Biancardi e Bruna Marquezine e causa polêmica - Fotot: Reprodução

Publicado 16/05/2024 21:11 | Atualizado 16/05/2024 21:22

É fato que Bruna Biancardi, ex-namorada de Neymar Jr. e com quem teve a pequena Mavie, lembra a atriz Bruna Marquezine, com quem o atleta também teve um relacionamento. Porém, os fãs e internautas brasileiros sabem bem como diferenciar as famosas e, pelo visto, diferente da mídia internacional.



A Bruna Biancardi compareceu ao Festival de Canes, inclusive fazendo sucesso na web com a composição escolhida para o evento. Quem não estava presente era a atriz Bruna Marquezine. No entanto, uma agência de fotos que cobriu a ocasião

confundiu a dupla de famosas e enquadraram ambas na mesma pasta.



A gafe não passou despercebida pelos internautas. Em uma publicação que circula nas redes sociais é possível notar registros de Bruna Biancardi no Festival de Canes e, logo abaixo, fotos de Bruna Marquezine no tapete do Met Gala 2024. Nos comentários, seguidores discutiram se as famosas são realmente parecidas.



A maioria das pessoas concordou que há semelhanças entre as celebridades. “Óbvio que se parecem se não fosse assim o Neymar nem namoraria a Bianca”, afirmou uma internauta. “Eles só sabiam que era a Bruna do Neymar, sobrenome não importa”, ironizou outra. “Agência de fotos administrada pelo Neymar”, brincou mais uma.



Contudo, a comparação entre as influenciadoras incomodou algumas mulheres. “Acho extremamente parecidas, mas também achei uma gafe anti profissional das agências, que serviu pra fomentar diretamente uma rivalidade que o público criou, e que graças a Deus, elas nunca alimentaram”, refletiu uma seguidora.