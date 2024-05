Avril Lavigne se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2022 - Reprodução/Multishow

Publicado 16/05/2024 19:59 | Atualizado 16/05/2024 20:01

A teoria da conspiração sobre a suposta morte de Avril Lavigne e sua substituição por uma sósia ganhou destaque no universo pop há anos. Recentemente, a cantora, de 39 anos, reagiu ao assunto de forma direta em uma entrevista. Segundo ela, a conspiração é “idiota”, mas faz a artista dar boas risadas.



Durante participação no podcast Call Her Daddy, Avril Lavigne foi direta ao classificar a teoria: "Obviamente eu sou eu. É muito idiota", disse a famosa aos risos. Segundo a teoria, Avril teria falecido em 2004, sendo substituída por uma sósia chamada Melissa.



Há quem vá mais fundo na conspiração e, para essas pessoas, os empresários de Avril Lavigne estão focados em não perder lucro após suposto suícidio da famosa (que obviamente nunca aconteceu). Para defender a teoria, fãs apontaram diferenças físicas sutis na aparência da artista, principalmente em seu nariz.



A cantora comentou sobre a peculiaridade sobre a história: "É engraçado, por um lado tem gente que diz que eu não envelheci nada. Por outro, tem uma teoria da conspiração que diz que eu não sou eu. Legal. Não é tão ruim. poderia ser pior”, ponderou a diva pop.



Inicialmente, a famosa apontou como a “fanfic” é relativamente positiva: “Acho que tenho uma teoria de conspiração das boas. Não é negativa ou obscura, é?", perguntou. "É um pouco obscura, vamos lá", respondeu Alex Cooper, a apresentadora.



Avril Lavigne reforçou que ela não teria sido a única. "As pessoas fizeram isso com outros artistas", afirmou. "Acho que a sua [teoria] é realmente proeminente", rebateu Alex. A cantora então notou que a apresentadora parecia acreditar e a famosa entrou na brincadeira: "Fui eu quem comecei a conspiração. Estou aqui disfarçada para investigar a Melissa", encerrou ela, com ironia.

Confira abaixo parte da entrevista em inglês: