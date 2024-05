Ludmilla - Reprodução

Publicado 16/05/2024 19:33 | Atualizado 17/05/2024 11:16

Não é novidade que a turnê "Ludmilla in the house" foi cancelada nesta quarta-feira (15). Porém, a Billboard Brasil, inicialmente, revelou que o motivo por trás do cancelamento estaria relacionado a suposto fracasso nas vendas de ingressos. Inclusive, tudo indica que os shows, que celebrariam os 10 anos de carreira da cantora, enfrentaram dificuldades desde o início.



Inicialmente o jornalista Sérgio Martins, da Billboard Brasil, informou que a procura pelos shows de Ludmilla foi decepcionante, não ultrapassando 500 vendas, mesmo em locais com capacidade para 10 mil a 20 mil pessoas. Os ingressos para as apresentações estavam disponíveis desde dezembro de 2023 e os preços variavam entre R$ 95 a quase R$ 500.

No entanto, a informação foi corrigida. Segundo fontes do site, as grandes turnês que realmente funcionam são "uma em um milhão". Entre as que deram certo, seria possível citar Titãs e Sandy e Junior, por exemplo. Além disso, o alto investimento na produção e, consequentemente ingressos vendidos a preços exorbitantes, também afeta a adesão dos fãs ou, por vezes, o montante final. "Às vezes, você enche o estádio e ainda assim não paga a conta”, ponderou outra fonte da Billboard Brasil.



Vale destacar que Ludmilla lamentou o cancelamento da turnê em seu Instagram, pedindo desculpas aos fãs e responsabilizando a produtora 30e pelo cancelamento. A empresa, por sua vez, afirmou que a decisão partiu exclusivamente da artista e que sequer foram comunicados com antecedência.



"Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão normalmente", informou a empresa em nota.