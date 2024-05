Lucas Rangel surpreende e pede Lucas Bley em casamento - Reprodução / Instagram

Lucas Rangel surpreende e pede Lucas Bley em casamentoReprodução / Instagram

Publicado 16/05/2024 21:24 | Atualizado 16/05/2024 21:27

Os preparativos para o casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley, marcado para novembro no Palácio Tangará, seguem a todo vapor. No entanto, em meio a emoção de se casar, o influencer reclamou sobre o cansaço e gastos excessivos com a cerimônia. Em bate papo com os seguidores, o humorista confessou estar exausto,



Em seus stories do Instagram, o famoso explicou a situação: "Pessoas que já casaram ou estão organizando um casamento, conseguem confirmar esse cansaço mental, físico? Até a carteira fica cansada. É muito detalhe, muita coisa! Fico abismado", iniciou Lucas Rangel.



Além dos preparativos, o casal está gravando um reality show sobre essa nova fase. Toda a preparação para o casamento vem sendo transmitida no canal de Rangel, no Youtube. No entanto, surpreendentemente, os noivos optaram por uma lista restrita de 150 convidados para a cerimônia.



Em tom descontraído, Rangel brincou sobre garantir que todos aproveitem: "Se eu ver alguém bebendo sem comer, eu vou pegar pelo braço e dizer: 'vai lá provar o buffet, cada coisa que eu tive que pagar'. E se eu ver alguém que comeu, mas não bebeu, eu vou mandar ir para o bar. Sabe, por quê? Porque eu paguei cada centavo desse bar", disse o famoso.