Bárbara Evans Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2024 19:06 | Atualizado 16/05/2024 19:07

Bárbara Evansestá pronta para o casamento de Monique Evans com a DJ Cacá Werneck, marcado para esta quinta-feira (16) no Rio de Janeiro. A influenciadora, que conduzirá a mãe ao altar, expressou sua ansiedade nas redes sociais. Inclusive, a loira escolheu uma peça de tirar o fôlego para arrasar na cerimônia.



Bárbara optou por um vestido longo dourado e brilhante para a ocasião especial. Em seu Instagram, a famosa compartilhou registros da produção. No look, destaca-se uma rosa em um dos ombros e uma fenda generosa, exibindo as pernas da modelo. "Pronta para casar minha mãe", declarou a influenciadora.



Para não ofuscar os demais com todo o brilho da composição, a loira escolheu uma sandália de salto e um brinco discreto para complementar. Após compartilhar os cliques do look finalizado, os elogios para a filha da noiva não tardaram a chegar. "Está musa! Bora casar a titia", escreveu uma fã. "Como é tão linda, parece uma Barbie!", elogiou mais uma.



Vale destacar que o casamento de Monique Evans será realizado em Guaratiba, no Rio de Janeiro, em um cenário envolto pela natureza (mais de 50 mil metros quadrados de área verde). Com uma decoração luxuosa, a cerimônia, que celebra os 10 anos de união do casal, contará com 230 convidados.