Gabi PradoReprodução

Publicado 16/05/2024 14:45 | Atualizado 16/05/2024 14:49

A ex-participante de A Fazenda 10, Gabi Prado abriu o jogo sobre suas impressões do mundo dos famosos e não segurou as críticas. Um seguidor questionou o que a influenciadora teria encontrado após a fama que mais a assustou e ela respondeu sobre a falsidade alheia. Segundo a famosa, a maioria das celebridades são “de mentira”.



Em seus stories do Instagram, Gabi explicou sua visão: “99% das pessoas [famosas], subcelebridades, celebridades… são insuportáveis, são de mentira”, iniciou a influenciadora. [Muitas] na internet eu admirava, seguia aqui, falava, ‘car*lh*, eu sou fã’”, iniciou a ex-Fazenda.



Porém, nem tudo são flores. “Mas quando eu conheci pessoalmente, a maioria, todo mundo é escroto e mentiroso”, disparou. Em seguida, a ex-peoa explicou que, por esse motivo, mantêm distância dos demais famosos. “Prefiro ficar no off, f*da-se, minha saúde mental vale mais”, revelou.



A influencer ainda fez uma reflexão sobre a verdade que cada um carrega: “Não me comparo a ninguém, não quero estar em lugares que não condiz com o que eu acredito e é isso. As pessoas mentem, porém não tenho nada a ver com isso, cada um sabe de si”, encerrou.