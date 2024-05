Sabrina Sato encanta fãs com vídeo da filha Zoe cantando em japonês - Foto: Reprodução

Publicado 16/05/2024 15:33 | Atualizado 16/05/2024 16:08

A apresentadora Sabrina Sato encantou os seguidores ao compartilhar alguns novos registros da sua filha, Zoe, de 5 anos. Nas redes sociais, a famosa dividiu com os fãs alguns momentos da pequena em sua aula de hipismo. Nos vídeos, a filha da ex-BBB com Duda Nagle conquistou a web.



Em um dos registros compartilhados por Sabrina Sato, é possível ver Zoe andando à cavalo. No entanto, a pequena está de costas para o animal e recitando uma canção enquanto olha para a câmera. “Cantando uma música em japonês”, explicou a apresentadora.



Orgulhosa da menina, na legenda de seus stories do Instagram, Sabrina explicou que Zoe aprendeu a canção com a avó, Kika Sato. Claro que ela não resistiu em compartilhar o momento nas redes sociais. Além da cantoria, a famosa também mostrou a filha praticando a aula de hipismo.



Em um dos vídeos, Zoe mostra que sabe o que está fazendo e corre com seu cavalo em volta do estábulo. Seria a pequena uma futura Amazona? A criança é fruto do relacionamento de Sabrina Sato com Duda Nagle, que não esqueceu de homenagear a ex-mulher no último domingo (12), pelo Dia das Mães.