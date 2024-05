Thelma Assis em Canoas, no Rio Grande do Sul - Reprodução/Instagram

Thelma Assis em Canoas, no Rio Grande do SulReprodução/Instagram

Publicado 17/05/2024 09:19 | Atualizado 17/05/2024 09:24

A ex-BBB Thelma Assis emocionou seus seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira (17). A famosa compartilhou sua experiência recente em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ela esteve na região para realizar trabalho médico voluntário, ajudando vítimas das enchentes e tempestades que devastaram o local.



Acompanhada de outras ex-sisters formadas em medicina, Thelminha prestou socorro a inúmeras pessoas necessitadas. “Eu voltei de Canoas há alguns dias, não apareci aqui em respeito a tudo o que presenciei nos dias em que estive lá, além dos vídeos que fiz pedindo ajuda, não tive mais nada para compartilhar aqui”, iniciou.



Thelma revelou seus planos de continuar seu trabalho humanitário. “Estou querendo retornar para o Sul, principalmente para ajudar no abrigo de mulheres e crianças. Faço parte de um grupo de mulheres que se uniram nessa causa e estamos fazendo um trabalho nos bastidores para ajudar”, explicou.



A famosa ainda revelou que reconhece a trajetória difícil das vítimas, “Conhecemos as histórias de cada uma das abrigadas e sabemos o quanto elas precisam de ajuda para recomeçar suas vidas.”, compartilhou a médica. “Por aqui, preciso seguir com meus compromissos pessoais e profissionais, mas saibam que a medicina de forma voluntária continuará sendo um propósito na minha vida”, confessou.



Por fim, ela enviou boas energias às vítimas dos temporais. “Mais uma vez, toda a minha solidariedade aos gaúchos, em especial todas as gurias que, mesmo diante de tanto sofrimento, nos deram acolhimento, abraços apertados e palavras”, encerrou. Há quatro dias, Thelminha posou com Amanda Meirelles e Marcela Mc Gowan, divulgando o abrigo criado para atender mulheres e crianças.