Duda Nagle faz a fila andar - Foto reprodução Internet

Publicado 17/05/2024 09:02 | Atualizado 17/05/2024 09:03

Duda Nagle revelou uma história inusitada durante sua participação no podcast Inteligência LTDA, na última quinta-feira (16). O ator contou que quase comeu uma barata numa de suas lanchonetes favoritas. Após dar a primeira mordida em um sanduíche, ele notou a presença do inseto asqueroso.



O ator contou que foi salvo pela temperatura do lanche, literalmente. "Dei a primeira mordida e estava muito quente. Soltei [o lanche], e caiu de cabeça para baixo. Tinha uma barata enorme chapada no pão! E a minha dentada estava a um milímetro da patinha da barata peluda", revelou.



O episódio não passou despercebido e logo virou piada na imprensa. "No dia seguinte, estava a charge no jornal e a minha mãe, com o maior 'cabeção', segurando um pão com barata", lembrou Duda, aos risos. A história foi contada ao lado de sua mãe, a jornalista Leda Nagle, de 73 anos, que também participou do podcast.



Apesar do nojo inicial, Duda eventualmente voltou a frequentar o estabelecimento, embora o retorno tenha sido um processo gradual. "Os caras da lanchonete foram lá em casa. Foi um horror! Gostávamos [do local], mas perdemos a vontade [de frequentar]", comentou Leda. O restaurante tentou remediar a situação oferecendo vouchers. "Demorei anos, mas voltei a comer lá tranquilamente", concluiu o ex de Sabrina Sato.