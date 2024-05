Regina Casé estrela o filme sobre Dona Lurdes, personagem da novela Amor de Mãe - Reprodução

Publicado 17/05/2024 08:37 | Atualizado 17/05/2024 08:55

A atriz Regina Casé estaria lidando com um desdobramento impactante em sua vida pessoal e carreira. Tudo indica que um produtor de confiança da famosa teria a prejudicado com um golpe financeiro de proporções milionárias. A notícia teria abalado profundamente a artista, conhecida por seus trabalhos nas telas.



De acordo com o jornalista Felipeh Campos, o caso agora se encontra sob o olhar judicial. A grande turbulência estaria demandando uma extensa investigação, que é mantida sob segredo de Justiça. No entanto, veio à tona o desfalque que o desfalque em valores absurdos foi realizado pelo ex-colaborador de longa data da icônica atriz.



Além das consequências financeiras, a situação está afetando profundamente a estrutura emocional de da atriz e sua equipe. A coluna entrou em contato com a assessoria de Regina Casé e está aguardando um posicionamento da artista.



Vale lembrar que o último trabalho de Regina Casé nas telas foi como a vilã Zoé da Cruz em “Todas as Flores (2022–23). Antes do sucesso com a série, disponível no Globoplay, ela participou da novela Amor de Mãe (2019–21) e alguns projetos. Inclusive, estrelou “Dona Lurdes - O Filme” (2024) em março.