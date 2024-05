Pedro Scooby e Cintia Dicker - Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2024 10:59 | Atualizado 17/05/2024 11:04

O surfista Pedro Scooby usou suas redes sociais para desabafar sobre o Festival de Cannes, na França. O ex-participante do BBB 22 elogiou a esposa, Cintia Dicker, que decidiu cancelar sua ida ao evento para ajudar as vítimas dos temporais no Rio Grande do Sul. Porém, a declaração foi apontada na web como indireta a outros influencers.



Na madrugada desta sexta-feira (17), Pedro Scooby anunciou a decisão da modelo, que preferiu permanecer no Brasil e auxiliar os afetados pela tragédia. Nada contra quem foi, até porque cada acho que cada um está no seu corre diário, para trabalhar e não deixar a peteca cair…", começou o famoso.



Scooby então destacou o gesto da esposa: "Mas muito orgulho da minha mulher Cintia Dicker, que cancelou sua ida para trabalhar em Cannes, para ficar enchendo caminhões de doações para o Rio Grande do Sul", declarou o surfista. A mensagem, no entanto, foi interpretada pelos internautas com um toque de crítica aos brasileiros que compareceram ao festival.



Inclusive, Cintia Dicker fez questão de compartilhar a declaração de Pedro Scooby e reforçou a mensagem deixada pelo surfista: "Te amo! Cannes pode esperar, o RS não", disparou a famosa. Para quem não sabe, celebridades brasileiras como Bruna Marquezine, Rafa Kalimann, Isabelle Drummond e Bruna Biancardi compareceram ao festival.

Pedro Scooby manda suposta indireta: 'Cannes pode esperar, RS não' Foto: Reprodução