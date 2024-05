Ana Hickmann - Foto: Reprodução

17/05/2024

Ana Hickmann usou suas redes sociais nesta sexta-feira (17) para pedir respeito após ser alvo de boatos de gravidez. Recentemente, a famosa desfilou para uma marca de luxo em São Paulo e pessoas passaram a comentar sobre um possível ganho de peso da apresentadora. Assim, logo surgiram rumores de uma gravidez.



Por meio de um desabafo em seu Instagram, a namorada de Edu Guedes se pronunciou: “Durante a minha carreira de modelo, eu tive que manter um padrao de peso e medidas. Depois, isso ja nao era necessario. O que importava era a minha saude, mas continuei sendo pressionada e cobrada em relacao ao meu corpo”, iniciou.



Embora tenha passado a acreditar que agora teria liberdade para viver a própria vida, Ana Hickmann lamentou o fato de ainda receber comentarios sobre seu corpo. Na publicação, ela repercutiu críticas e opiniões como: “‘Sera que ela esta gravida?’. ‘Nossa, como ela engordou’. ‘Esta caidinha’”, entre outras frases que afetam a autoestima de qualquer pessoa.



Condenando os comentários, a apresentadora continuou: “Nao tenho a liberdade de estar como quero, porque eu me permiti estar assim. Preciso justificar e ler as pessoas falando de algo que nao deveria ser assunto publico. Muitas mulheres sofrem diariamente com essa cobranca. Se privam de vestir o que querem, de irem a praia, de serem elas mesmas. Isso tem que acabar”, declarou.



A famosa finalizou seu desabafo com um apelo direto: “Respeitem nossos corpos. Respeitem as mulheres!”, pediu. Nos comentários, fãs apoaram Ana Hickmann: “O mais triste muitas vezes é que os comentários vêm das próprias mulheres”, ponderou uma seguidora. “Estou achando ela na sua melhor fase! Linda e cheia de luz”, elogiou outra.