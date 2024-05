Tony Ramos em Terra e Paixão - Manoella Mello/Globo

Publicado 17/05/2024 11:43

Tony Ramos deixou fãs e colegas preocupados ao ser internado às pressas no Hospital Samaritano, em Botafogo, Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (16). O ator precisou passar por uma cirurgia de emergência para drenar um sangramento intracraniano. O susto aconteceu após o artista sentir-se mal em casa, mas os primeiros sintomas teriam surgido durante a novela "Terra e Paixão".



Conforme a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, fontes afirmam que o intérprete de Antônio La Selva se queixava de fortes dores de cabeça durante as filmagens. Inclusive, mudanças bruscas de humor teriam sido notadas por artistas que atuavam lado a lado com o famoso. Fontes afirmaram também que Tony Ramos se sentiu sobrecarregado com a quantidade de cenas gravadas para “Terra e Paixão”.



De acordo com a jornalista, as queixas de Tony Ramos surpreenderam a equipe. Conhecido por sua simpatia e profissionalismo ao longo de seis décadas de carreira, as mudanças no comportamento do ator foram notadas por todos. No entanto, apesar dos sinais dados pelo consagrado ator, os sintomas teriam passado despercebidos até que a situação se agravou, levando à intervenção médica.



Atualmente, Tony Ramos permanece internado, após passar por uma cirurgia devido ao diagnóstico de sangramento intracraniano. Embora seja um quadro delicado, tudo indica que o ator está reagindo bem ao tratamento. Inclusive, conforme boletim médico divulgado pelo hospital, o “estado de saúde do paciente é estável”. Enquanto isso, fãs e amigos do artista aguardam por sua recuperação.