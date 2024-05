Web reage após Zé Vaqueiro e esposa revelarem nova internação do filho

Arthur é filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares - Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2024 16:34 | Atualizado 17/05/2024 16:38

Arthur, filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, voltou a ser internado na UTI nesta sexta-feira (17), após sofrer uma parada cardíaca. Com apenas 9 meses, o bebê nunca havia deixado o hospital desde o nascimento devido às complicações da síndrome de Patau. Ele recebeu alta nesta quinta-feira (16) e agora retornou para a emergência.

Nas redes sociais, internautas deixaram mensagens de apoio para a família. “Eu não consigo imaginar a dor que deve ser”, lamentou uma seguidora. “Ooo meu Deus ajuda essa mãezinha, ela estava tão feliz com a alta do seu bebê…”, recordou outra. “Essa síndrome é muito cruel”, ponderou uma terceira. “Deus dê a cura a esse bebe”, pediu mais um.



Em seu perfil no Instagram, Ingra Soares informou que o pequeno teve que retornar ao ambiente hospitalar um dia após finalmente ir para casa pela primeira vez. "Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca e já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus", lamentou Ingra.



Na quinta-feira (16), a influenciadora havia divulgado emocionada o retorno de Arthur para casa, após nove meses internado na UTI neonatal. No entanto, a alegria foi breve, pois o bebê precisou ser levado de volta ao hospital cerca de 24 horas depois. A situação delicada do menino, que nasceu em julho de 2023, vem emocionando também os fãs e seguidores do casal.



