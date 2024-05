Fernanda Paes Leme com a filha, Pilar - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme com a filha, PilarReprodução/Instagram

Publicado 17/05/2024 12:58 | Atualizado 17/05/2024 13:03

Fernanda Paes Leme presenteou seus seguidores com um vídeo inédito do dia mais especial de sua vida: o nascimento de sua filha, Pilar. Nesta sexta-feira (17), a bebê completa seu primeiro mês de vida. Assim, a mamãe coruja não poupou palavras para expressar sua gratidão e emoção em finalmente ter a pequena em seus braços.



A artista compartilhou um registro que acompanha desde sua chegada à maternidade, em São Paulo, até o momento em que Pilar veio ao mundo. Ao fundo, a apresentadora narra, com voz emocionada, o quanto cada dia tem sido especial desde a chegada da pequena, fruto da relação com Victor Sampaio.



O vídeo não só mostra o momento do parto, mas também revela os preciosos instantes compartilhados pelos pais de Pilar. "Um mês da sua chegada! Pilar, minha filha, quanta coisa aconteceu desde a hora que entramos na maternidade [sic], até aqui", escreveu a atriz na legenda da publicação.



A apresentadora expressou sua gratidão pelos momentos vividos desde o nascimento de Pilar. "Foi tudo muito especial e fico emocionada de compartilhar esse momento, do nascimento da minha filha, com vocês. São imagens que ficarão pra sempre gravadas em mim. Um mês, minha filha Pilar. Obrigada por cada segundo dessa jornada”, encerrou.