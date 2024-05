Belo deixa mensagem enigmática em meio a polêmica e intriga seguidores - Foto: Reprodução

Publicado 17/05/2024 16:11 | Atualizado 17/05/2024 16:22

Nesta sexta-feira (17), o cantor Belo utilizou suas redes sociais para desabafar com seus fãs e seguidores. Desde que anunciou o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, em abril deste ano, o ex-casal se viu no centro de diversas polêmicas e rumores. Inclusive, supostos casos extraconjugais e prejuízos financeiros circulam na mídia.



Diante do alvoroço, Belo sentiu a necessidade de abordar novamente a exposição do ex-casal. "Tenho dedicado meu pouquíssimo tempo livre para observar o que ocorre ao meu redor", iniciou o cantor. "Surpreendentemente li histórias íntimas que nunca foram minhas, vi retratados amores que nunca foram meus e ouvi narrativas que jamais pertenceram a mim”, afirmou o artista.



Em seguida, ele colocou em pauta seu relacionamento com a musa fitness: “O que exatamente vivi de real? Somente ela e eu sabemos, nesses 16 anos, que realmente existiram", ponderou Belo sobre seu histórico com Gracyanne, independente do que foi retratado na internet até o momento.



"Aguardo que o mundo volte a seguir seu curso adequado, que o certo e o errado retomem seus devidos lugares, e que a verdade e a falsidade se reencontrem em suas respectivas esferas", refletiu. “O milagre acontece em silêncio! [...] Sou prova viva de que o amor constrói e não destrói!", encerrou ele, dando abertura para que os fãs imaginem qual desfecho o espera em meio à polêmica separação.

