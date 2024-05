Deolane se declara a Fiuk após presente e aumenta rumores de affair - Foto: Reprodução

17/05/2024

Não é de hoje que a aproximação entre Deolane Bezerra e Fiuk tem chamado a atenção dos fãs e gerado muitos rumores sobre um possível affair. Nesta sexta-feira (17), a advogada alimentou os boatos ao presentear o amigo com uma guitarra, acompanhada de uma declaração que animou os fãs do suposto casal.



Em seu perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou uma série de fotos ao lado do cantos. Em um dos cliques os famosos se abraçam, em outro Fiuk exibe a nova guitarra e em mais dois registros a loira e o artista surgem próximos, descontraídos e sorridentes.



"Nesta caminhada foi um prazer te conhecer de verdade!”, iniciou Deolane na legenda. Na publicação, a famosa se declarou ao filho de Fábio Jr., mas não como os fãs desejavam. “Obrigada pelas risadas e conversas sobre a vida, mas você não se livrou de mim, viu? Você é muito especial… Amo a sua vida", escreveu a advogada.



O presente de Deolane não passou despercebido. Fiuk ganhou uma guitarra branca da marca Fender, renomada no mundo da música. Os modelos semelhantes apresentam preços entre R$ 2 mil a R$ 20 mil, variando de acordo com as características e peculiaridades do instrumento.



Seguidores comentaram sobre a relação da dupla de famosos: "Sou da tropa que não acredita na tal amizade, mas sim, no começo de um novo amor", disparou uma fã. "Não perca tempo e curta o Fiuk! Ele é gente boa", pontuou outra. "Se virem e fiquem juntos", ironizou mais um.