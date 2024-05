Nakagima sofre acidente ao tombar jet ski no RS e trinca costela - Foto: Reprodução

Publicado 17/05/2024 15:24 | Atualizado 17/05/2024 15:42

Flavio Nakagima está há mais de 10 dias no Rio Grande do Sul ajudando no resgate de pessoas e animais ilhados pelas enchentes. No entanto, na noite de quinta-feira (16), o surfista usou suas redes sociais para relatar um acidente que sofreu. Durante uma operação de resgate, o jet ski do famoso tombou e resultou em uma costela trincada.



Em seus stories no Instagram, Nakagima detalhou o incidente. "Mais de dez dias aqui fazendo operação de resgate sem policiamento, e no último dia, meu jet ski, que estava com a turbina entupida, tombou quando eu estava puxando um barco. Aí o barco da polícia passou em alta velocidade, e tombamos com o jet ski. Dei com a costela no jet", iniciou o surfista.



O participante do reality show "De Férias com Ex Diretoria" também compartilhou um vídeo da área alagada onde o barco da PRF passou em alta velocidade. "A equipe pediu desculpas, falou que passou rápido porque estavam em uma operação. Operação pra sair da água!", escreveu ele.



Após o acidente, Nakagima foi ao hospital para realizar exames e garantir que não houvesse ferimentos mais graves. "A polícia não apareceu quando a gente precisou, apareceu para atrapalhar a gente. Não foi de propósito, mas também poderiam ter passado devagar", encerrou o surfista que teve uma costela trincada no incidente.

