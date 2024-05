Pabllo Vittar brilha ao lado de Madonna em after party - Reprodução / Instagram

Publicado 17/05/2024 18:37

Pabllo Vittar incendiou as redes sociais nesta sexta-feira (17) ao compartilhar semi nudes em suas redes sociais. A cantora divulgou uma série de registros e, entre eles, um em que aparece apenas de cueca, colocando o seu abdômen para jogo e arrancando suspiros dos seguidores.



Além da imagem que deixou os fãs de boca aberta, outro momento que chamou a atenção foi uma foto onde Pabllo aparece quase dando um selinho no DJ Diplo. A imagem trouxe à tona lembranças de 2019, quando Diplo revelou que já tinha beijado a drag queen: "Eu beijei Pabllo de língua na boca dela e eu faria de novo!", escreveu ele na época.



Vale destacar que os últimos dias foram movimentados para a cantora. Na última sexta-feira (10), Pabllo foi convidada para se apresentar com Karol G. A dupla fez uma performance eletrizante da música "Sua Cara”. No entanto, o show teve um momento inesperado quando a diva caiu no palco durante a apresentação. Sempre profissional, ela se levantou rapidamente e continuou a performance.



Apesar do susto, a queda não tirou o brilho da apresentação. Posteriormente, Pabllo compartilhou nas redes sociais um registro com o joelho sangrando, mas ficou claro que a artista estava bem. No X, antigo Twitter, circularam vídeo do momento da queda e da drag queen colocando curativo no leve hematoma.