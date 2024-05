Após transição, Maya Massafera impressiona fãs com fotos sensuais - Foto: Reprodução

Após transição, Maya Massafera impressiona fãs com fotos sensuais Foto: Reprodução

Publicado 17/05/2024 19:55 | Atualizado 17/05/2024 19:56

Maya Massafera finalmente fará sua aguardada aparição pública após realizar sua transição de gênero. Recentemente, a youtuber recorreu a sua legião de fãs para pedir a opinar sobre qual look ela deveria usar no evento desta sexta-feira (17/5). No entanto, a influenciadora não revelou do que se trata.



De acordo com o colunista Leo Dias, a aparição em questão será em nada menos que o prestigiado Festival de Cannes, na França. Inclusive, Maya já estaria no país europeu a convite da própria organização do festival.



Conforme informações do jornalista, a presença da influenciadora causou grande alvoroço e ela está sendo disputada por duas renomadas marcas de joias: Choppard e DeGrissono. Ambas querem que Maya Massafera use suas peças, adicionando mais glamour à sua estreia no tapete vermelho.