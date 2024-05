Jennifer Lopez celebra um ano de casada com Ben Affleck - Reprodução / Instagram

Publicado 17/05/2024 19:00 | Atualizado 17/05/2024 19:04

Ben Affleck e Jennifer Lopez, um dos casais mais comentados de Hollywood, estariam prestes a se divorciar. Tudo indica que a separação da dupla de famosos é iminente , segundo a imprensa norte-americana. Além disso, novas fontes revelaram que o ator e a cantora já não dividem o mesmo teto.Segundo fontes da People Magazine, Ben Affleck e Jennifer Lopez estão morando separados enquanto ambos vivem em Los Angeles (EUA). Nessa quinta-feira (16), eles foram vistos juntos em público pela primeira vez desde 30 de março. No entanto, uma fonte próxima a Lopez revelou à revista que o ator não está hospedado em casa.De acordo com a fonte, Ben Affleck vive atualmente em uma de suas propriedades em Los Angeles, enquanto filma "The Accountant 2". Enquanto isso, Jennifer Lopez se divide entre LA e Nova York, onde filmou "Kiss of the Spider Woman" e promoveu "Atlas", seu novo filme da Netflix. Apesar das especulações, as assessorias de ambos não comentaram a situação.Recentemente, a artista brilhou como copresidente do Met Gala de 2024, evento do qual participou sem o marido. A ausência do ator levantou rumores sobre a dinâmica do casal. Affleck, por sua vez, fez uma aparição solo no evento "Roast of Tom Brady", no dia 5 de maio, entre suas filmagens.