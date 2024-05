Anitta surge com um lindo buquê e intriga fãs: 'Quem será que enviou?' - Foto: Reprodução

Anitta surge com um lindo buquê e intriga fãs: 'Quem será que enviou?'Foto: Reprodução

Publicado 18/05/2024 10:36

Anitta encantou seus seguidores ao postar uma foto de um buquê enorme de rosas vermelhas em suas redes sociais. Na noite desta sexta-feira (17), a cantora surgiu deitada sobre as flores, mas fez questão de manter o mistério sobre quem enviou o presente. O registro logo despertou a curiosidade dos fãs.



Sem revelar se o arranjo foi um mimo de um admirador secreto, um fã dedicado ou um agrado a si mesma, Anitta deixou a curiosidade no ar. A repercussão foi imediata na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. Os seguidores da "Girl From Rio" especularam sobre a identidade do remetente.



“Anitta recebeu um buquê enorme de flores, quem será que enviou?”, questionou um fã intrigado, resumindo o sentimento de muitos. Além do buquê, Anitta chamou atenção na última quinta-feira (16) ao compartilhar um vídeo dançando.



Vestida com um top e um shortinho, ela exibiu a marquinha de seu bronzeado enquanto rebolava ao som de "Puta Cara", uma das faixas de seu novo álbum, "Funk Generation". O vídeo rapidamente se tornou viral, mostrando que a cantora continua a dominar as redes sociais.

Anitta surge com um lindo buquê e intriga fãs: 'Quem será que enviou?' Foto: Reprodução