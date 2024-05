Zé Vaqueiro compartilha foto com filho caçula, que nasceu com má-formação congênita - Reprodução / Instagram

Zé Vaqueiro compartilha foto com filho caçula, que nasceu com má-formação congênita Reprodução / Instagram

Publicado 18/05/2024 10:54 | Atualizado 18/05/2024 11:23

Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, emocionou seus seguidores ao compartilhar o momento em que seu filho caçula, Arthur, sofreu uma parada cardíaca. O bebê, de nove meses, havia recebido alta da UTI apenas um dia antes. Infelizmente, o pequeno precisou ser internado novamente após a emergência médica.



Na noite desta sexta-feira (17), a famosa divulgou um trecho do momento crítico com a criança. “Eu não consigo explicar o que senti hoje. Não consegui pensar em mais nada, só em agir para salvar o meu filho. Quero agradecer à Doutora Morgana que nos ajudou fazendo as manobras. Tudo aconteceu muito rápido”, relatou Ingra.



Desesperada enquanto aguardava a chegada da ambulância, a influenciadora explicou como se sentia: “O meu corpo todo tremendo, mas eu não conseguia ficar sem fazer nada. Era fazendo e orando.” A esposa de Zé Vaqueiro também agradeceu ao SAMU pelo atendimento: “Prestaram socorro. Foram rápidos, fizeram tudo por nós”, garantiu.



Além dos vídeos, Ingra postou uma foto do caminho até o hospital e fez um apelo: “As pessoas não têm empatia”, desabafou, lamentando a falta de consideração no trânsito durante uma emergência. “Por favor dê espaço para esses grandes profissionais (guerreiros) passarem. Tem uma vida precisando ser socorrida”, pediu.



Por fim, a influenciadora agradeceu o esposo e pai do pequeno Arthur, Zé Vaqueiro. “Tenho tanto orgulho do meu marido, desse homem incrível. Por isso eu me dedico e faço tudo por vocês! Seguro as pontas, no que for, porque estamos juntos. [...] Só me sinto forte ao seu lado. Obrigada por tudo”, declarou.