Isabelle e Matteus do BBB 24 - Divulgação/Globo

Isabelle e Matteus do BBB 24Divulgação/Globo

Publicado 18/05/2024 11:37 | Atualizado 18/05/2024 11:45

O amor entre Isabelle e Matteus, que começou no BBB 24, continua a encantar os internautas. Os fãs do casal, carinhosamente chamados de Mabelle, surpreenderam a manauara com um presente especial. Isabelle ganhou um ursinho de pelúcia que continha uma gravação com a voz de seu namorado e se encantou com o mimo.



Nas redes sociais, a dançarina compartilhou a emoção ao chegar em casa e se deparar com o presente inesperado. Ela recebeu um urso de pelúcia branco segurando uma rosa vermelha, acompanhado de uma carta. "Que saudade da minha pequena", dizia a mensagem gravada na voz de Matteus.



O presente, enviado por um fã-clube dedicado ao casal, emocionou Isabelle. "Não acredito! Meu Deus, que fofinho, e o nome que colocaram nele é ‘Fofinho’, veio até com certidão de nascimento. Não acredito nisso, inventam de tudo, mas amei. Que lindo", exclamou a dançarina, surpresa com o gesto dos fãs.