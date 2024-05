Tata Werneck esclarece decisão de 'esconder' a filha dos holofotes - Foto: Reprodução

Tata Werneck esclarece decisão de 'esconder' a filha dos holofotes Foto: Reprodução

Publicado 18/05/2024 12:46

Tata Werneck usou suas redes sociais para falar sobre a decisão de preservar a imagem da filha, Clara Maria, de 4 anos. A menina, fruto do casamento com Rafael Vitti, tem sua privacidade cuidadosamente protegida pelos pais. A humorista fez questão de compartilhar suas razões para essa escolha.



Neste sábado (18), em conversa com os fãs, a famosa explicou a decisão: "Eu não gosto muito de expor a Caca. Ponho às vezes, mas não gosto quando postam ela. Me sinto desrespeitada. Porque a gente [eu e Rafa Vitti] optou isso para ela”, iniciou Tata Werneck em seus stories do Instagram.



A atriz explicou que a proteção se aplica a não envolver a pequena em seus trabalhos. “Não faço comercial, já me ofereceram dinheiro, não faço comercial com a minha filha, minha filha não trabalha. A gente quer levar ela por esse caminho", explicou a humorista.



A esposa de Rafa Vitti também aproveitou para enfatizar que não está criticando outros pais. “Não estou julgando quem faz não, tá? Só estou dizendo que essa foi a opção que a gente fez para a Caca”, completou Tata Werneck.