Publicado 18/05/2024 12:07 | Atualizado 18/05/2024 12:17

Ben Affleck e Jennifer Lopez foram vistos juntos pela primeira vez em sete semanas, em meio a rumores de uma crise no casamento. A dupla de famosos, que se casou em julho de 2022, compareceu a uma produção escolar de Fin Affleck, filho de ator, de 15 anos.



Segundo o Daily Mail, os dois chegaram separadamente ao evento. Ambos foram vistos carregando flores, provavelmente para Fin. Apesar de não demonstrarem afeto publicamente ao marido, Jennifer escolheu um lindo buquê de girassóis para celebrar a performance do enteado.



Uma fonte relatou ao jornal internacional que "Ben não parecia feliz ao ver JLo quando ela chegou ao show de um dos filhos dele". Segundo o observador, não houve abraços ou beijos quando se encontraram no estacionamento.



De acordo com o que foi revelado para o blogueiro Perez Hilton, "nada os impediria de se reunir pelos filhos" e "o drama do casamento vem em segundo lugar." A fonte destacou que, independentemente das dificuldades, Jennifer sempre estaria presente para apoiar Fin.



A cantora também foi vista caminhando com os braços em volta de Samuel, filho de Ben, de 12 anos, e levou sua filha de 16 anos para a apresentação. "Jen apareceu com Emme para apoiar Fin. Emme é super apegada a Fin, então é natural que Jen, não importa o que esteja passando com Ben, estivesse lá", detalhou a fonte.