Maíra Cardi foi criticada por publicar foto com Thiago Nigro e a filha, Sophia - Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2024 16:35 | Atualizado 18/05/2024 16:52

Maíra Cardi ficou decepcionada ao descobrir que sua mãe não seguiu a rotina da pequena Sofia, de cinco anos, durante sua ausência. A coach deixou a pequena, fruto da relação com o ex-marido Arthur Aguiar, revelou que a avó deixou a menina acordada até tarde e mais. No entanto, o relato apenas divertiu os internautas.

Nos stories do Instagram, Maíra detalhou sua surpresa. “Eu tô entrando em casa, e aí ela, ‘ih, tô com a Sofia assistindo desenho’. Detalhe, Sofia vai pro quarto às 8 horas da noite. Aí eu falei, essa hora? Às 10 horas da noite, Sofia assistindo desenho?”, relatou a esposa de Thiago Nigro, chocada com a situação.



A influenciadora continuou o desabafo, explicando como a avó quebrou a rotina cuidadosamente estabelecida. “A Sofia não assiste desenho, que a gente não deixa. Aí, enfim, a hora que eu chego, o que que tem?”, disse, exibindo uma mamadeira com leite e achocolatado. “‘O que que é isso aqui dentro?’”, perguntou indignada.



A ex de Arthur Aguiar ainda destacou que Sofia nunca havia provado achocolatado antes. “Por que que vó é assim?”, lamentou. Contudo, ao compartilhar o episódio, Maíra virou alvo de piadas dos internautas. “Certeza que ela foi feliz como nunca!”, comentou uma seguidora. Outra brincou: “A Sofia nesse momento: alegria de pobre dura pouco”.