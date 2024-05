Ex detona novo namorado de Jenny Miranda e faz alerta: 'Ela vai saber' - Foto: Reprodução

Publicado 18/05/2024 16:07 | Atualizado 18/05/2024 16:07

A influenciadora Jenny Miranda está radiante com seu novo relacionamento e não esconde a felicidade dos fãs. A ex-participante de A Fazenda 15 revelou que está namorando Eduardo Santos, um consultor de imagem de 34 anos. No entanto, a alegria do casal foi acompanhada por um desabafo da suposta ex de Eduardo, Nelee Gomes, que usou suas redes sociais para comentar sobre a novidade.



Nelee Gomes, suposta ex-namorada de Eduardo Santos, surgiu em seus stories do Instagram para comentar sobre a relação. A loira revelou que estava de repouso enquanto se recupera de uma dengue, quando soube da notícia. “Recebo um monte de direct, vizinhos me chamando, vindo até minha casa”, começou ela.



A ex de Eduardo então explicou o intuito dessas pessoas que a procuraram: “Para falar de uma foto de um indivíduo que eu tive um relacionamento que hoje está com outra pessoa. Gente, graças a Deus, né? Mas eu fico com... Não vou falar com pena, não, porque a pessoa não é boba”, revelou.



Em seguida, ela fez um suposto alerta para Jenny Miranda. “Ela vai saber. E, assim, é só tomar cuidado [...] Porque aqui dentro da minha casa, a ‘mamãezinha’ colocou para trabalhar. Então, nenenzinho não gostou de trabalhar, foi procurar o quê? Boa vida, né? Mas aqui em casa, não. Aqui em casa tem que ralar”, disparou.