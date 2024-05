A fila andou! Jenny Miranda exibe novo namorado na web - Foto: Reprodução

A fila andou! Jenny Miranda exibe novo namorado na web Foto: Reprodução

Publicado 18/05/2024 15:31 | Atualizado 18/05/2024 15:32

A influenciadora Jenny Miranda entrou em um novo relacionamento e não esconde a felicidade dos fãs. A ex-participante de A Fazenda 15 revelou que está se relacionando com Eduardo Santos, de 34 anos. Após rumores, a famosa assumiu o romance neste sábado.



Após cinco meses da separação com Fábio Gontijo, a ex-Fazendo anunciou o novo relacionamento por meio de seu perfil no Instagram. Na legenda da publicação, Eduardo se declarou para a amada: “Enfim você chegou”, escreveu ele com um emoji de coração.



Jenny Miranda também fez questão de responder o namorado na publicação: “Meu lindo. Chegou de fininho já fazendo bagunça no meu coração”, dedicou a ex-Fazenda com emojis de apaixonada. O rapaz é modelo, influencer e consultor de imagem.



Nos comentários, fãs elogiaram os pombinhos. “Uau que casal lindo! Parabéns Jenny você merece ser muito feliz!”, disse uma internauta. “Esse e sua alma gêmea ,dizem que as almas gêmeas se parecem ,e vcs são idênticos de tão lindos”, disparou outra.