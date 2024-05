Filho de Regina Duarte mantido refém em sua própria casa - Foto reprodução Internet

Filho de Regina Duarte mantido refém em sua própria casaFoto reprodução Internet

Publicado 20/05/2024 08:57



Regina Duarte, antiga secretária de Cultura e apoiadora de Jair Bolsonaro, se envolveu em mais uma polêmica. A famosa divulgou um vídeo afirmando que Lula teria recusado ajuda de Portugal para enfrentar as enchentes no Rio Grande do Sul. Porém, a rede social rapidamente marcou a postagem como falsa, alertando os seguidores sobre a desinformação.

Em seu Instagram, Regina publicou fala do político português André Carlo Amaral Ventura, de extrema direita, em que o mesmo afirma que Lula não quis ajuda. Em seguida, ela questionou a suposta decisão. “Não consigo entender por que razões o governo brasileiro não aceita a ajuda humanitária aos brasileiros do Rio Grande do Sul”, iniciou.

A atriz ainda reafirmou o cenário preocupante para reforçar seu argumento: “Será que ainda não ‘caiu a ficha’ de que estamos vivendo uma ‘guerra’?”, escreveu. No entanto, quando alguém clica para assistir às imagens, o Instagram exibe um alerta: “Informação falsa, checada por verificadores de fatos independentes”. Assim, refutando o “anúncio” da artista.

A postagem gerou uma onda de críticas e acusações de desinformação por parte dos internautas. “Te informa! Não tem vergonha de espalhar mentira!?”, perguntou uma. “De ‘Rainha da Sucata’, para ‘Rainha das Fake News’. Que decadência”, apontou outro. “Quanta desinformação! Muito triste o que restou da viúva Porcina”, disparou um terceiro. A atriz não se manifestou.