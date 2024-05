Irmã de Miley Cyrus explora SP antes de primeiro show no Brasil - Foto: Reprodução

Publicado 20/05/2024 09:50 | Atualizado 20/05/2024 10:42

Antes de brilhar no palco do C6 Fest, Noah Cyrus aproveitou para conhecer um pouco de São Paulo. A irmã mais nova de Miley Cyrus foi vista passeando pela Vila Madalena, onde não resistiu e tirou várias selfies. As fotos foram compartilhadas nas redes sociais da artista.



Noah, que se apresentou no Parque Ibirapuera neste domingo (19), não escondeu a animação de estar pisando em solo brasileiro pela primeira vez. “Esperei por isso desde sempre. Li coisas dos meus fãs no Brasil que esperavam [por mim] há tanto tempo”, confessou a famosa em entrevista à Rolling Stone.



A cantora ainda queria deixar claro para os admiradores a sua felicidade em conhecer o país: “Só queria que eles soubessem o quanto isso era importante para mim”, declarou.



A carreira de Noah começou cedo, aos 16 anos, e ela rapidamente conquistou seu espaço na música. Em 2020, lançou seu primeiro álbum, "The End Of Everything", que foi bem recebido pela crítica e pelo público. A jovem, que sempre esteve sob os holofotes devido à fama de sua irmã, agora brilha com o próprio talento.